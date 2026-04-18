Simge Sağın’ın uyuşturucu test sonucu açıklandı
Simge Sağın’ın, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testlerinin sonucu netleşti. Adli Tıp Kurumu raporu kamuoyunda büyük merak uyandırdı.
Simge Sağın, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından test sonucunu avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaştı; Adli Tıp Kurumu raporu dikkat çekti. Bakın Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu ne çıktı...
Sağın'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil Simge Sağın hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur.
Bu gelişme, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımızla da uyumlu olup, müvekkilin anılan iddialarla herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmadığını teyit eder niteliktedir.
Buna rağmen gerçeğe aykırı şekilde yapılan haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızın saklı olduğunu bir kez daha hatırlatırız."
SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler doğrultusunda çok sayıda isim hakkında işlem başlatıldı.