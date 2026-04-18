TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan, 5 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini bilgilendirecek. Enflasyonla mücadele süreci ve para politikası adımlarının mercek altına alınacağı toplantıda, Başkan Karahan’ın küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve Türkiye ekonomisine yansımalarını kapsamlı bir raporla sunması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasındaki kurumsal iletişim takvimi netleşti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplanacak komisyonda, bankanın son dönemdeki faaliyetleri ve gelecek öngörülerine dair geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

KANUNİ ZORUNLULUK VE ŞEFFAFLIK İLKESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca yılda iki kez yapılması öngörülen bu sunum, para politikasının demokratik denetimi ve şeffaflık ilkesi açısından büyük önem arz ediyor. Karahan’ın yapacağı sunum, sadece geçmiş dönemin muhasebesini değil, aynı zamanda ekonomi yönetiminin orta ve uzun vadeli hedeflerini de içerecek.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR: ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI

5 Mayıs’taki toplantının odağını, Türkiye’nin en önemli makroekonomik gündemi olan enflasyon oluşturacak. Komisyon üyelerine yapılacak bilgilendirmede şu başlıkların öne çıkması bekleniyor:

Para Politikası Araçları: Faiz kararlarının piyasa üzerindeki etkileri ve sıkılaşma sürecinin yansımaları.

Enflasyon Tahminleri: Yıl sonu ve orta vadeli enflasyon hedeflerine ulaşma stratejileri.

Küresel Konjonktür: Gelişmiş ülke merkez bankalarının kararları ve bu durumun Türkiye ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri.

MİLLETVEKİLLERİYLE "EKONOMİ" İSTİŞARESİ

Başkan Karahan, sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, yürütülen politikalara dair yasama organının merak ettiği teknik ve idari konuları aydınlatacak. Toplantı, özellikle döviz rezervleri, kur korumalı mevduattan çıkış süreci ve likidite yönetimi gibi güncel başlıkların tartışılması için bir platform sunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Luxera GYO'dan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirme
Luxera GYO'dan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirme
Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar 293 milyon lira
Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar 293 milyon lira
Hürmüz krizi sonrası yenilenebilir enerjinin değeri arttı
Hürmüz krizi sonrası yenilenebilir enerjinin değeri arttı
ABD’den Irak’taki İran bağlantılı milis komutanlarına yaptırım
ABD’den Irak’taki İran bağlantılı milis komutanlarına yaptırım
İran deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
İran deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
SGK açıkladı: Yemek yardımında yeni sınır
SGK açıkladı: Yemek yardımında yeni sınır
Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: ''Bölgeler arasında tercih yapmak zorunda değiliz''
Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: ''Bölgeler arasında tercih yapmak zorunda değiliz''
Sanal kumara bulaştı hayatı karardı Yeşilay ile hayata döndü
Sanal kumara bulaştı hayatı karardı Yeşilay ile hayata döndü
Antalya açıklarında deprem meydana geldi
Antalya açıklarında deprem meydana geldi
İran, hava sahasının bir bölümü uçuşlara açıldı
İran, hava sahasının bir bölümü uçuşlara açıldı
Arzum'dan "Anneler Günü" kampanyası
Arzum'dan "Anneler Günü" kampanyası
Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi faul var mı? Trio'da eski hakemler yorumladı
Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi faul var mı? Trio'da eski hakemler yorumladı