TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan, 5 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini bilgilendirecek. Enflasyonla mücadele süreci ve para politikası adımlarının mercek altına alınacağı toplantıda, Başkan Karahan’ın küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve Türkiye ekonomisine yansımalarını kapsamlı bir raporla sunması bekleniyor.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasındaki kurumsal iletişim takvimi netleşti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplanacak komisyonda, bankanın son dönemdeki faaliyetleri ve gelecek öngörülerine dair geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

KANUNİ ZORUNLULUK VE ŞEFFAFLIK İLKESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca yılda iki kez yapılması öngörülen bu sunum, para politikasının demokratik denetimi ve şeffaflık ilkesi açısından büyük önem arz ediyor. Karahan’ın yapacağı sunum, sadece geçmiş dönemin muhasebesini değil, aynı zamanda ekonomi yönetiminin orta ve uzun vadeli hedeflerini de içerecek.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR: ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI

5 Mayıs’taki toplantının odağını, Türkiye’nin en önemli makroekonomik gündemi olan enflasyon oluşturacak. Komisyon üyelerine yapılacak bilgilendirmede şu başlıkların öne çıkması bekleniyor:

Para Politikası Araçları: Faiz kararlarının piyasa üzerindeki etkileri ve sıkılaşma sürecinin yansımaları.

Enflasyon Tahminleri: Yıl sonu ve orta vadeli enflasyon hedeflerine ulaşma stratejileri.

Küresel Konjonktür: Gelişmiş ülke merkez bankalarının kararları ve bu durumun Türkiye ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri.

MİLLETVEKİLLERİYLE "EKONOMİ" İSTİŞARESİ

Başkan Karahan, sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, yürütülen politikalara dair yasama organının merak ettiği teknik ve idari konuları aydınlatacak. Toplantı, özellikle döviz rezervleri, kur korumalı mevduattan çıkış süreci ve likidite yönetimi gibi güncel başlıkların tartışılması için bir platform sunacak.