Devlet Bahçeli'den 3. dünya savaşı uyarısı: Ev sahipliğini Türkiye yapabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100’de yayınlanan programa gönderdiği mesajda, İslamabad’da İran ile ABD arasında sonuçsuz kalan görüşmelerin küresel barışı tehdit ettiğini belirterek “Dünya Barış Konseyi” kurulması çağrısında bulundu. Bahçeli, Birleşmiş Milletler öncülüğünde büyük güçlerin yer alacağı bu yapıya Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100 ekranlarında yayınlanan Pazar Raporu programına mesaj gönderdi. Bahçeli, tv100’e özel mesajında tarihi bir çağrı yaparak, “Dünya Barış Konseyi kurulsun, ev sahipliğini Türkiye yapabilir.” dedi. 

BAHÇELİ’DEN TARİHİ ÇAĞRI: DÜNYA BARIŞ KONSEYİ KURULMALI

Bahçeli, tv100’e gönderdiği mesajında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Ahmet Bey iyi akşamlar. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Programınızda değerlendirilen konular ışığındaki bir önerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum:

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiş.

Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, “Dünya Barış Konseyi” mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz.

“TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAR”

Bahçeli, Dünya Barış Konseyi önerisinde Türkiye’nin güçlü bir rol üstlenebileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz.

