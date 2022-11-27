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Taksim saldırısında yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu: Kritik isim yakalandı!

Taksim saldırısında yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu: Kritik isim yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi." dedi.

"YPG üniformalı fotoğrafları ele geçirildi"
Bakan Soylu, Beyoğlu'ndaki hain saldırının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını söyledi. Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

"Kimse Türkiye'den böyle bir şey beklemiyordu"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bugün istihbaratı, ordusu, jandarması, polisi ve savunma sanayii aktörleriyle bir arada hareket ettiğini belirterek, "Biz ilk kez bir fırsat ele geçirdik. Büyük devlet aklı. Biz önümüzü göremezken yıllar önce 2023 hedefi ortaya koyduk. 2053 hedefi... 2071 hedefi... Şimdi yetmedi Türkiye Yüzyılı hedefi ortaya koyuyoruz. Yani Türkiye'den kimse böyle bir şey beklemiyordu." sözlerini kullandı.

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