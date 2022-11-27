Altılı Masa'da Yavuz Ağıralioğlu krizi! Cemal Enginyurt İYİ Parti'ye çok sert çıkıştı

İYİ Parti'deki tüm görevlerinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Çükü Tayyip Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu'nun adaş gösterilmesini istiyor, çünkü o çıkarsa kazanacağını biliyor" sözleriyle başlayan altılı masadaki adaylık tartışmasına Demokrat Partili Cemal Enginyurt da katıldı. Enginyurt, İYİ Parti'ye yüklendi...

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun “Tayyip Bey karşısında en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor” sözlerinin ardından altılı masada başlayan kriz büyüyor. CHP'den sonra Demokrat Parti'den de İYİ Parti'ye sert salvolar geldi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, açık açık İYİ Parti'ye yüklendi.

Cemal Enginyunt sosyal medya hesabından, “Tayyip Bey karşısında en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor” diyenlere tavsiyemiz, Millet İttifakının adayı kim olursa olsun kazanacaktır. Bu seçim: Yağma düzenine son verme, Laik Cumhuriyete sahip çıkma seçimidir.” paylaşımı yaptı.

İYİ Parti: Kendi şahsi görüşü

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti yönetimininiz bu konuda ne diyor? Engin Altay'ın Akşener'i işaret ederek 'Evin reisi kulağını çekmeli' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına yanıt verdi.

"Altılı masa Türkiye'nin kurtuluşudur. Bunun altını çizelim" diyen Zorlu, "Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür. Sayın Akşener'den bir açıklama gelir mi ? Gelmez mi? diye bir sorunuz olmuş. Biz zaten bir süre önce benim aracığımla bunun altını çizmiştik. Sayın milletvekilimizin kendi değerlendirmesidir" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu ne demişti?

Karar TV yayınına katılan Ağıralioğlu, "Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor" demişti.

CHP'li Altay: Evin reisi kulağını çeker

İYİ Partili Ağıralioğlu’nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Altay’dan da yanıt gecikmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesi gerektiğini’ söyleyen Altay, katıldığı TV100 programında şunları kaydetti: "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil."

Ağıralioğlu'ndan CHP'ye yanıt

Altay’a Ağıralioğlu, Twitter’dan yanıt verdi. Ağıralioğlu şunları yazdı: "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti’deyiz!"