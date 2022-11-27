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Düzce'de bugün yeni deprem oldu! 4.3'lük depremde yaralılar olduğu açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düzce'de bugün yeni deprem oldu! 4.3'lük depremde yaralılar olduğu açıklandı

DÜZCE'de sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde oturan T.K. ile Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu E.F.Y.U, sabah erken saatlerde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan T.K'nin yapılan ilk muayenesinde, ayağında kırık, E.F.Y.U'nun ise belinde çatlak oluştuğu belirlendi.

Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

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