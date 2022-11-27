İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye büyük şok

İSTANBUL Bahçelievler'de bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücüye 2 bin 19 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Kasım'da bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Bir minibüs şoförünün araçtaki yolcuları indirerek taşımaktan kaçındığına" ilişkin görüntülerle ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Olayın Fetih Caddesi'nde meydana geldiği belirlenirken, sürücü B.E. minibüsüyle birlikte sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Sürücüye toplamda 2 bin 19 lira idari para cezası uygulandı. Minibüs ise yapılan işlemlerin ardından trafikten men edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de minibüse binmek isteyen bebek arabalı kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücünün şoför kartının bir ay süreyle askıya alındığını bildirmişti.