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Yılın ilk karını görmek için dağa çıktılar! Bunun olacağını tahmin etmediler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yılın ilk karını görmek için dağa çıktılar! Bunun olacağını tahmin etmediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağan yılın ilk karını görmek için giderken kontrolden çıkan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

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Sürücü Salih B.,eşi ve 3 çocuğunu alıp yılın ilk karını görmek için kamyonet ile yola çıktı. Kıran yaylası mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, kayarak ağaca çarptı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, aile mahsur kaldı.

Ailenin haber vermesi üzerine ekipler yola çıktılar. Kurtarılan aile, ekiplerce kurtarılarak evlerine getirildiler.

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