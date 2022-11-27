Yılın ilk karını görmek için dağa çıktılar! Bunun olacağını tahmin etmediler
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağan yılın ilk karını görmek için giderken kontrolden çıkan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.Abone ol
Sürücü Salih B.,eşi ve 3 çocuğunu alıp yılın ilk karını görmek için kamyonet ile yola çıktı. Kıran yaylası mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, kayarak ağaca çarptı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, aile mahsur kaldı.
Ailenin haber vermesi üzerine ekipler yola çıktılar. Kurtarılan aile, ekiplerce kurtarılarak evlerine getirildiler.