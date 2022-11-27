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Düzce'de şiddetli deprem oldu! İstanbul da fena sallandı AFAD'dan açıklama var

Düzce'de şiddetli deprem oldu! İstanbul da fena sallandı AFAD'dan açıklama var

DÜZCE'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Düzce yeni güne de depremle uyandı. 4.5 şiddetindeki deprem İstanbul ve Sakarya'yı da fena salladı...

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5.9'luk depremin ardından yaralarını sarmaya ve korkularını yenmeye çalışan Düzce güne yeni bir depremle uyandı. AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak açıklarken, Kandilli RAsathanesi depremin şiddetinin 4.6 olduğunu duyurdu. 

Saat 06.57'de Düzce merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Sakarya ve çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sallantıyı hissettiğini yazdı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olarak duyurulurken şiddetinin de 4.6 olduğu belirtildi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı deprem paylaşımları yaptı ve panik sosyal medyada dalgalandı...

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