İstanbul Valiliği'nden düzensiz göç iddialarına açıklama

İstanbul Valiliği, Fatih’te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu yönündeki haber ve paylaşımların maksatlı dezenformasyon içerdiğini belirterek açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih İlçesinde düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlar yapılmaktadır.

İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da takdirle takip ettiği ve son teknolojinin kullanıldığı çalışmalar, dünyada kaçak göçle insani mücadele alanında örnek olma niteliği taşımaktadır.

Bu çalışmalar sonucu, İstanbul’daki kaçak göçle mücadele sorununun çözümü yolunda önemli aşama kat edilmiştir.

Büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda özellikle;

- Kaçak göçle mücadele adı altında, yasal çerçevede ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması,

- ⁠Çalışmalar sonucu yapılan uygulamalarda, yabancı düşmanlığına yok açabilecek sonuçlara sebebiyet verilmemesi,

- ⁠Yasa dışı ülkemizde kaldığı tespit edilen şahısların, insani şartlarda ülkelerine gönderilmesinin sağlanması,

Hususlarında azami gayret gösterilmektedir.

Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz.