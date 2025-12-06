BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23

Ankara'da korkunç kaza! Görüntüler tüyler ürpertti

|
Ankara'da korkunç kaza! Görüntüler tüyler ürpertti

Başkentte otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da korkunç kaza! Görüntüler tüyler ürpertti - Resim: 1

Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde B.K. idaresindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı.

111
Ankara'da korkunç kaza! Görüntüler tüyler ürpertti - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

211
Ankara'da korkunç kaza! Görüntüler tüyler ürpertti - Resim: 3

Kazada ağır yaralanan M.C, ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, vinç yardımıyla tırdan ayrıldı.

311
Ankara'da korkunç kaza! Görüntüler tüyler ürpertti - Resim: 4

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

411