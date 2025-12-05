BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.744,06
HABER /  SPOR

Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan maç sonrası TFF'ye çok sert tepki

Samsunspor’un Galatasaray’a 3-2 yenildiği maçın son dakikasında beklediği penaltının VAR tarafından değerlendirilmemesi büyük tartışma yaratırken, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım çok sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım, hakemlerin bilinçli şekilde hatalı karar verdiğini savunarak “1 puanı zorla çaldılar” ifadelerini kullandı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya çağırdı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, 2-2'ye getirdiği maçta Galatasaray'a 3-2 yenildi. Karadeniz ekibi maçın son dakikasında penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi.

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'ye sert açıklamalarda bulundu.

"Bize hakem oyunu olacak, derbinin intikamını inşallah bizden almazlar dedim. Aldılar. Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı. Mehmet Türkmen'e güveniyoruz dedim. Göz göre göre bizi yok ettiler. İkinci yarı benim kulaklarım tıkandı. Galatasaray seyircisi Samsunspor'u ıslıklıyor. İkinci yarı biz daha iyi oynadık. Gol yedik, uzatmalarda. Allah belasını versin, biz uzatmalarda hep gol mü yiyeceğiz? 1 puanı zorla çaldılar."

TFF'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yüksel Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. 

Açıklamalarına HT Spor'da devam eden Yıldırım, "Tüm Türkiye’nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı çağrısı Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon Osimhen Galatasaray'ı ipten aldı!
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı çağrısı
Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı çağrısı
Rusya'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği
Rusya'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği
Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon
Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 basamak sağlık sistemi aynı çatı altında hizmet verecek
Bursa'da 3 basamak sağlık sistemi aynı çatı altında hizmet verecek
ABD Başkanı Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi
ABD Başkanı Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi
Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebine ret
Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebine ret
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek
ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek
Mehmet Şimşek'ten 2026 enflasyon hedefi: Enflasyon düşecek
Mehmet Şimşek'ten 2026 enflasyon hedefi: Enflasyon düşecek
Osimhen Galatasaray'ı ipten aldı!
Osimhen Galatasaray'ı ipten aldı!
Tom Barrack: Danışmanı olsaydım Netanyahu'yu Türkiye konusunda uyarırdım
Tom Barrack: Danışmanı olsaydım Netanyahu'yu Türkiye konusunda uyarırdım