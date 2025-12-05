BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.744,06
HABER /  SPOR

Samsunspor'dan penaltı tepkisi: Bunu da tarihe not edin

Samsunspor'dan penaltı tepkisi: Bunu da tarihe not edin

Samsunspor, Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaparak hakemlerin son dakikadaki penaltı pozisyonunu görmezden geldiğini savundu ve TFF’yi acilen göreve çağırdı. Kulüp, tek taraflı kararların artık kabul edilemez boyuta ulaştığını belirterek Türk futbolunun bu hatalardan temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, pozisyonun açık penaltı olduğu ve kuralın uygulanmadığı vurgulandı.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 90+2'de yediği golle 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un sosyal medya hesabından müsabakadaki hakem yönetimine tepki gösterildi ve TFF'ye çağrıda bulunuldu.

Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

"TEK TARAFLI KARARLAR BU GECE ARTIK ARŞA ÇIKMIŞTIR"

Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına rağmen, müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir. Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır.

"BU KARARI VERENLERİN ACİLEN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"

Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin!"

İlgili Haberler
Thomas Reis'ten sert sözler: VAR molada mıydı? Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan maç sonrası TFF'ye çok sert tepki Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı çağrısı Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon Osimhen Galatasaray'ı ipten aldı!
ÖNCEKİ HABERLER
Thomas Reis'ten sert sözler: VAR molada mıydı?
Thomas Reis'ten sert sözler: VAR molada mıydı?
İstanbul Valiliği'nden düzensiz göç iddialarına açıklama
İstanbul Valiliği'nden düzensiz göç iddialarına açıklama
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan maç sonrası TFF'ye çok sert tepki
Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan maç sonrası TFF'ye çok sert tepki
Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı çağrısı
Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı çağrısı
Rusya'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği
Rusya'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği
Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon
Galatasaray - Samsunspor maçında tartışma yaratan pozisyon
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 basamak sağlık sistemi aynı çatı altında hizmet verecek
Bursa'da 3 basamak sağlık sistemi aynı çatı altında hizmet verecek
ABD Başkanı Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi
ABD Başkanı Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi
Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebine ret
Mahkemeden Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebine ret
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı