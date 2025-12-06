Okan Buruk herkesin tersini söyledi: Bence penaltı değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Samsunspor maçının ardından "Biz de iki penaltı, 1 kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda" dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAZIMCAN-DAVINSON POZİSYONU

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Bir tane penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın ayağına basıldı. Davinson'un üstüne basıldı. İki tane VAR incelemesi oldu, olumsuz sonuç çıktı.

"ARDA ÇOK ÜZÜLDÜ"

Arda Ünyay hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Arda Ünyay'ı taktiksel nedenlerle çıkardım. Arda çok üzüldü, çok genç. Bizim için değerli. Çok fazla süre buluyor. Önde iki forvete dönmek için çıkardım. Gol de böyle geldi.

"BENCE PENALTI DEĞİL, HAKEME SAYGI DUYMAK LAZIM"

Son dakikadaki penaltı pozisyonu hakkında Buruk, şu sözleri sarf etti:

Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporlular da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti. Doğal konumda olduğu benim görüşüm. Verilecek her karara saygı duymak gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı sanırım, çok benzerdi, doğal konum kararı birçok pozisyonda değişebiliyor. Kazımcan'ın elinin aşağıda ve çok hafif açık olması, elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması, küçük bir basma, Davinson'a basılması, şanssızlık deniyorsa... Sallai'nin gördüğü kırmızıyı hatırlayalım, sadece topa bakıyordu. Gençlerbirliği'nden başka bir oyuncu, aynı pozisyonda çok benzer, ayağa bastı ve kırmızı kart görmedi. Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Her karara saygı duymalıyız. İkinci gol öncesi Davinson'a bence faul yapıldı. Taçtan gol yedik. Faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi benzer pozisyonda Berkan sarı kart gördü, rakip yapınca görmedi. Hakemin her takdirine saygı duymak gerekiyor.

"KOL DOĞAL KONUMDA"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Biz de iki penaltı, 1 kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ALEYHİMİZE..."

Okan Buruk ayrıca şunları dedi:

Fenerbahçe maçında 15 tane aleyhimize verilen yanlış karar var! Oyuncularımın o kadar yapılan şeye göre sakin kaldığını düşünüyorum. 45 dakika size faul verilmemiş! 14 tane yanlış karar sonrası 'maçın sonucuna etki edecek hata yapmadı' denmesi, inanılmaz!