Dünya Kupası'nda kuralar çekildi! İşte muhtemel grubumuz

2026 FIFA Dünya Kupası’nın kura çekimi Washington’da yapıldı ve A Milli Takım’ın turnuvaya katılması hâlinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda yer alacağı açıklandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen kura çekiminde gruplar belirlendi.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ!

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'na katılması halinde D grubunda mücadele edecek. Milliler ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

İLK MAÇ BELLİ OLDU

Dünya Kupası'nın açılış maçı, Azteca'da oynanacak Meksika-Güney Afrika🇿🇦 maçı olacak. Karşılaşma 1 Haziran 2026'da oynanacak.

GRUPLARIN TAMAMI AÇIKLANDI!

GRUP A: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, UEFA Play-Off D Yolu (Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)

GRUP B: Kanada, Katar, İsviçre UEFA Play-Off A Yolu (İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)

GRUP C: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

GRUP D: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE'nin bulunduğu Play-Off C Yolu

GRUP E: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador, Curaçao

GRUP F: Hollanda, Japonya, Tunus UEFA Play-Off B Yolu

GRUP G: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

GRUP H: İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay, Yeşil Burun Adaları

GRUP I: Fransa, Senegal, Norveç, UEFA Play-Off 2 Yolu

GRUP J: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

GRUP K: Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Play Off 1 Yolu

GRUP L: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

TORBALAR ŞU ŞEKİLDEYDİ!

1. Torba: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya.

2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya.

2. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika.

3. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda,

Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek),

Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk),

Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova)

Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti),

FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo)

FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

KURA ÖNCESİ KURALLAR BELİRLENDİ!

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Kanada, Meksika ve ABD, 1. torbada yer alırken kalan 39 ülke, ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildi.

FIFA sıralamasına göre yarı finallerde iki ayrı yol belirlenirken ilk sıradaki takım (İspanya) ve ikinci sıradaki takım (Arjantin) ile üçüncü (Fransa) ve dördüncü (İngiltere) takımların finalden önce karşılaşmaması üzerine bir sistem oluşturuldu.

Hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmedi. Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli olacak. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı yer aldı.

ELEMELERDEKİ RAKİPLERİMİZ KİMLER?

2026 Mart’ta Avrupa PlayOff C’de mücadele edecek A Milli Takımımız, yarı finalde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre Ay-Yıldızlılar rakibini elerse, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. O karşılaşmadan galip gelmemiz halinde Millilerimiz Dünya Kupası gruplarında yer almaya hak kazanacak.