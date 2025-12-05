Thomas Reis'ten sert sözler: VAR molada mıydı?

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray’a 3-2 kaybettikleri maçta özellikle ikinci yarıdaki üstün performanslarıyla en az 1 puanı hak ettiklerini söyleyerek son dakikadaki penaltı beklentilerinin karşılık bulmamasını “büyük bir skandal” olarak nitelendirdi. Reis, VAR’ın devreye girmemesine sert tepki gösterirken pozisyonun net penaltı olduğunu savundu

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında uzatmalarda yedikleri golle 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında en az 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

Alman teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sinirli olduğunu dile getiren Reis, "Açıkçası doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Çok kızgın ve üzgünüm. Bir maçı kaybedebilirsiniz. Özellikle ilk yarıdaki performansımızı ikinci yarıda da göstererek kaybetmiş olsaydık farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü ilk yarıda çok kötü bir performans gösterdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir karakter sergiledik. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda yediğimiz bir golle mağlup ayrılıyoruz." diye konuştu.

Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen ile Video Yardımcı Hakem (VAR) Onur Özütoprak'a son anlarda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili tepki gösteren Reis, "Son dakika aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısı Fenerbahçe maçında da verilmişti ve golümüz çalınmıştı. Bu pozisyonu 'Büyük bir skandal' olarak değerlendiriyorum. Bana göre net bir penaltıydı. Penaltı verilseydi belki maç berabere bitecekti. VAR'daki hakemlerin ne yaptıklarını bilmek isterdim. O esnada bir şeyler mi yiyorlardı ya da molaya mı çıkmışlardı? Ancak ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, 11 Aralık Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK'i konuk edeceklerini hatırlatarak, "Önümüzde çok önemli bir Konferans Ligi maçı var. İlk 8'de bitirme anlamında çok büyük bir fırsat elimize geçecek. Avrupa'da oynayan diğer Türk takımlarına da en iyi dileklerimi gönderiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, devre arasında takımına yaptığı uyarıları paylaşarak, "Galatasaray, ilk yarıda hatlar arasında ve orta sahada çok ciddi boşluklar buldu. İkili mücadelelerde de zayıftık. Sane'ye neredeyse hiç temas etmedik. Faul yapmayı kast etmiyorum ama biraz daha temaslı oynayabilirdik. İkinci yarıda çok daha iyi performans sergiledik. Rakibimize çok fazla boşluk vermedik, her top için mücadele ettik. Takımım da gayet fitti ve çok iyi bir performans gösterdi. Bugün VAR sebebiyle kaybettik. Bu şekilde devam etmemiz, önümüze bakmamız gerekiyor. Olivier Ntcham geri döndü. Dar bir kadroyla yolumuza devam etmek zorundayız. Beş sakat oyuncumuz var. Umarım perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağımız karşılaşmayı kazanarak ilk 8'e kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.