Erman Toroğlu Kazımcan'ın pozisyonu için açtı ağzını yumdu gözünü! "Galatasaray..."
Galatasaray Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında top Kazımcan Karataş'ın eline çarptı. Samsunspor penaltı beklerken VAR incelemesinin ardından hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Erman Toroğlu pozisyonla ilgili konuştu, Hacıosmanoğlu'na seslendi.
Galatasaray Victor Osimhen'in 90+4'de attığı röveşata golü ile Samsunspor'u 3-2 yendi. Gecenin olayı maçın son saniyelerinde gerçekleşti.
Kritik mücadelenin 90+7. dakikasında top ceza sahası içinde Kazımcan Karataş'ın eline çarptı. Samsunspor penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi. Maç sonu Ekol TV'de yayın yapan Erman Toroğlu ise açtı ağzını yumdu gözünü...
"Hem hakem kör hem var kör"
Erman Toroğlu, ''Ayıp ayıp! Ayıp ve günah! O kadar futbolcunun ekmeğiyle oynamayın lan. Yapacaksanız yapın yapamayacaksınız yapmayın gidin abi! Arkadaş kör müsünüz ya! Hem hakem kör hem VAR kör!'' dedi.
"Galatasaray hakem kararıyla galip gelmiş"
Erman Toroğlu, ''Yüzde yüz penaltı. VAR'ın görmemesi ve çağırmaması ahlak yoksunluğu. Hakem de görüyor. Hakemin de sağı solu oynanmış. Hakem kararıyla Galatasaray galip gelmiş. VAR yüzde yüz sakat. Hadi hakemi yüzde 10 kurtarayım; hakem yüzde 90 gördü. Ben topçu olsam deliririm.'' açıklamasında bulundu.