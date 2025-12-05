ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, cumartesi ve pazar günü üç sınav gerçekleştirecek.

Abone ol

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), pazar günü ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) düzenlenecek.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 8 ilde 10 sınav merkezinde yapılacak ve sınav için 34 bina ve 632 salon kullanılacak. Cumartesi saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 165 dakika sürecek sınav 13.00'de sona erecek.

Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

İSG/2 ise 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak. Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 75 dakika sürecek sınav, 11.30'da sona erecek.

Sınavda adaylara, İş Yeri Hekimliği Testi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, Diğer Sağlık Personeli Testi olmak üzere 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak.

Kaymakamlık ve İSG sınavlarının sonuçları 6 Ocak 2026'da açıklanacak.

İlk kez uygulanacak

ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) ise pazar günü Ankara'da iki oturum şeklinde yapılacak.

Sınavın ilk oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Saat 12.30'da sona erecek ilk oturum Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında yapılacak.

Sınavın ikinci oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Saat 16.45'te sona erecek ikinci oturum Maliye ve İktisat alanlarında yapılacak.

Adaylar, ilk oturumda saat 10.00'dan, ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (38 kadro) 4 katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

50 binin üzerinde aday sınavlara katılacak

Açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un değerlendirmeleri de yer aldı.

Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlara 50 bin 488 adayın katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Üç sınava toplam 192 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar İSG'de 20 dakika, Kaymakamlık Sınavında 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 385 aday bu haktan yararlandı. Sınavlarda toplam 6 bin 858 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."