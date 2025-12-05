BIST 10.998
YSK belde statüsü kazanan 5 yerleşimde seçim kararı aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de toplam 5 yerleşim yerinde 7 Haziran 2026’da mahalli idareler seçimi yapılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran 2026'da belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacağını bildirdi.

YSK'den yapılan açıklamada, kurulun bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağı belirtildi.

