55 bin mahkuma tahliye yolu Yılmaz Tunç'tan eleştirilere yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11.Yargı Paketi ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu af değil kovid düzenlemesi. Takdir milletvekillerinin, eleştiriler milletvekilleri tarafından dikkate alınacaktır" dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Tunç, teklifte toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.

Teklifle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması halinde cezaların artırılacağını ifade eden Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulduğunu, bu konudaki düzenlemelerin Komisyon çalışmalarının sonrasında gündeme geleceğini söyledi.

Tunç, teklifte, meskun mahalde silahla ateş etmenin cezasının artırılacağını, düğün, nişan ve asker uğurlamada silah kullanımında cezanın daha ağır hale geleceğini bildirdi.

Trafikte yol kesmenin müstakil suç olarak düzenleneceğini, kiralık araçlarla ilgili suçlarda da cezaların yükseltileceğini dile getiren Tunç, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankalara ve ödeme kuruluşlarına yükümlülükler getirileceğini, cep telefonu hatlarıyla ilgili tedbirlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." diye konuştu.

Daha önceki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin faydalandığını hatırlatan Tunç, bu hükümden aynı tarihte ya da daha önce suç işleyenlerin yararlanamadığını belirtti.

Aynı durumdaki ilişkilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince eşitlik sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildiğini ifade eden Tunç, bu konuda takdirin TBMM'de olduğunu vurguladı.

Tunç, Kovid-19 düzenlemesindeki suç kapsamında değişiklik yapılmadığını, örgütlü suçların yeni düzenlemenin de kapsamında olmadığını kaydetti.

"Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi?" sorusuna Bakan Tunç, " Şu anda gündemde değil. Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil." yanıtını verdi.

