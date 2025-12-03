Yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in son sağlık durumuna ilişkin tedaviği gördüğü hastaneden açıklama geldi. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, "Hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" dedi.

Abone ol

“Düğün Dernek”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarda rol alan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım’da Acıbadem Maslak Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, yapılan tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenince, yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Cemcir’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, "Murat Bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir." ifadelerini kullandı.