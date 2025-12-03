BIST 11.023
DOLAR 42,45
EURO 49,54
ALTIN 5.732,14
HABER /  MAGAZİN

Yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in son sağlık durumuna ilişkin tedaviği gördüğü hastaneden açıklama geldi. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, "Hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" dedi.

Abone ol

“Düğün Dernek”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarda rol alan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım’da Acıbadem Maslak Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, yapılan tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenince, yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Cemcir’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, "Murat Bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
DSP lideri Önder Aksakal sert çıktı: Derhal yasal işlemler uygulansın
DSP lideri Önder Aksakal sert çıktı: Derhal yasal işlemler uygulansın
AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek
AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek
Tuttur soruşturmasında 1 tutuklama
Tuttur soruşturmasında 1 tutuklama
Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Dervişoğlu'ndan iktidara sert Bese Hozat tepkisi!
Dervişoğlu'ndan iktidara sert Bese Hozat tepkisi!
Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler
Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin