Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye daldı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Abone ol
Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı.
Çarpmasının etkisiyle hafif yaralanan otobüs içindeki 3 yolcuya, sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kazada, binanın zemin katında bulunan konfeksiyonun duvarında hasar meydana geldi.
Otobüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.