BIST 11.066
DOLAR 42,45
EURO 49,47
ALTIN 5.733,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var

Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye daldı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı.

Çarpmasının etkisiyle hafif yaralanan otobüs içindeki 3 yolcuya, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var - Resim: 0

Kazada, binanın zemin katında bulunan konfeksiyonun duvarında hasar meydana geldi.

Otobüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu
Google'ın Gemini 3 modeli ChatGPT'yi harekete geçirdi
Google'ın Gemini 3 modeli ChatGPT'yi harekete geçirdi
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!
LPG'ye zam yolda, tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar
LPG'ye zam yolda, tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar
BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi
BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu
Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı