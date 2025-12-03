LPG'ye zam yolda, tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt sektöründe zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Brent petrol ve döviz kuru hareketlerinin etkisiyle, sektör temsilcileri LPG fiyatlarına 70 kuruşluk yeni bir zammın yolda olduğunu duyurdu.

Akaryakıt sektöründe zam haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. LPG fiyatlarına 70 kuruşluk yeni bir zam geleceği öğrenildi. Yeni zammın cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENLERİ

Son dönemde akaryakıt fiyatlarının yükselişindeki temel etkenler; Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve uygulanan vergi yükleri olarak öne çıkıyor. Bu durum, ulaşım ve nakliye maliyetlerini doğrudan etkileyerek vatandaşların bütçesine yansımaya devam ediyor.

3 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen zam öncesinde, 3 Aralık 2025 tarihi itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da motorin fiyatları Avrupa Yakası'nda 55,03 TL, Anadolu Yakası'nda ise 54,88 TL olarak kaydedildi. Benzin fiyatları Avrupa Yakası'nda 54,37 TL, Anadolu Yakası'nda ise 54,22 TL'dir. Otogaz (LPG) fiyatları ise Avrupa Yakası'nda 27,71 TL, Anadolu Yakası'nda 27,08 TL'den satılmakta.

Ankara'da benzin 55,23 TL'den, motorin 56,06 TL'den, otogaz ise 27,60 TL'den pompa fiyatlarına yansımakta.

İzmir'de ise benzin fiyatı 55,55 TL, motorin 56,38 TL ve otogaz 27,53 TL olarak belirlendi.

Önümüzdeki dönemde otogaza gelecek 70 kuruşluk zammın, özellikle LPG kullanan milyonlarca sürücünün maliyetini daha da artırması bekleniyor.