BIST 11.067
DOLAR 42,45
EURO 49,46
ALTIN 5.742,88
HABER /  EKONOMİ

Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu

Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu

Türkiye'de 39 yıl önce çay üretimine başlayan Lipton'un serüveni sona erdi. İngiltere merkezli şirketin Rize'deki iki tesisini satma süreci onaylandı. Fabrikaları Öz-Gür Çay devralırken, Lipton'un Türkiye'de üretim süreci de sona erdi.

Abone ol

Türkiye pazarında yaklaşık 39 yıldır bulunan Lipton'dan radikal bir karar geldi. Ekim ayında çıkan haberlerde Lipton'un üretim tesislerini satacağı belirtilmişti.

Lipton'dan yapılan açıklamada, "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip 'Lipton Çay Üretim A.Ş.' hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denilmişti.

Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu - Resim: 0

SATIŞA ONAY ÇIKTI
İngiltere merkezli şirket, Türkiye'de üretimin faaliyetlerini sona erdirdi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirketin Rize'de bulunan 2 fabrikasının Özgür Çay'a satışı resmen onaylandı. Böylece Lipton'un Türkiye'deki üretim süreci 39 yıl sonra sona erdi.

SAKARYA'DAKİ TESİS HİZMETE DEVAM EDECEK
Lipton üretim faaliyetlerini sonlandırdı ancak Türkiye'de faaliyetlerine devam edecek. Ekim ayında Lipton'dan yapılan açıklamada, "2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir" denilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
5 ayı boşverin zam kahini memur ve emeklinin Ocak 2026 kesin zam oranını açıkladı
Foto Galeri 5 ayı boşverin zam kahini memur ve emeklinin Ocak 2026 kesin zam oranını açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Abdullah Öcalan Bahçeli'ye darbe olur mu dedi mi İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit konuştu
Abdullah Öcalan Bahçeli'ye darbe olur mu dedi mi İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit konuştu
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Son dakika! Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti
Son dakika! Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti
DEM Parti MYK, Öcalan görüşmesi için toplanacak
DEM Parti MYK, Öcalan görüşmesi için toplanacak
Trump'tan 19 ülkeyle ilgili yeni karar! Resmen durdurdu
Trump'tan 19 ülkeyle ilgili yeni karar! Resmen durdurdu
FKÖ raporu: Kasım ayında Batı Şeria’da 2 bin 144 saldırı
FKÖ raporu: Kasım ayında Batı Şeria’da 2 bin 144 saldırı
Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu
Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı