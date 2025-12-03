Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu

Türkiye'de 39 yıl önce çay üretimine başlayan Lipton'un serüveni sona erdi. İngiltere merkezli şirketin Rize'deki iki tesisini satma süreci onaylandı. Fabrikaları Öz-Gür Çay devralırken, Lipton'un Türkiye'de üretim süreci de sona erdi.

Türkiye pazarında yaklaşık 39 yıldır bulunan Lipton'dan radikal bir karar geldi. Ekim ayında çıkan haberlerde Lipton'un üretim tesislerini satacağı belirtilmişti.

Lipton'dan yapılan açıklamada, "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip 'Lipton Çay Üretim A.Ş.' hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denilmişti.

SATIŞA ONAY ÇIKTI

İngiltere merkezli şirket, Türkiye'de üretimin faaliyetlerini sona erdirdi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirketin Rize'de bulunan 2 fabrikasının Özgür Çay'a satışı resmen onaylandı. Böylece Lipton'un Türkiye'deki üretim süreci 39 yıl sonra sona erdi.

SAKARYA'DAKİ TESİS HİZMETE DEVAM EDECEK

Lipton üretim faaliyetlerini sonlandırdı ancak Türkiye'de faaliyetlerine devam edecek. Ekim ayında Lipton'dan yapılan açıklamada, "2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir" denilmişti.