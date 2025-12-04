Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş

TCMB toplam rezervleri, 28 Kasım haftasında 2,6 milyar dolar artışla 183 milyar 242 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 611 milyon dolar artış kaydetti ve 183 milyar 242 milyon dolara yükseldi.

Bu önemli artışta, brüt döviz rezervlerindeki azalmaya rağmen altın rezervlerindeki güçlü yükseliş etkili oldu.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELİŞTE, BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, 28 Kasım haftasında rezerv kalemlerinde şu değişimler gözlendi:

Brüt Döviz Rezervleri: Bir önceki haftaya göre 626 milyon dolar azalışla 75 milyar 613 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Kasım tarihinde 76 milyar 239 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın Rezervleri: Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 237 milyon dolar artışla 104 milyar 392 milyon dolardan 107 milyar 629 milyon dolara çıktı.

Altın rezervlerindeki bu güçlü artış, brüt döviz rezervlerindeki düşüşü fazlasıyla telafi ederek toplam rezervlerin artmasını sağladı. Toplam rezervler, 21 Kasım haftasındaki 180 milyar 631 milyon dolardan, 28 Kasım haftasında 183 milyar 242 milyon dolara yükseldi.

NET REZERVLER VE SWAP HARİÇ NET REZERVLER ARTTI

Toplam rezervlerin yanı sıra, Merkez Bankası'nın net ve swap hariç net rezervlerinde de önemli artışlar kaydedildi:

Net Rezervler: Aynı dönemde net rezervler, 69,4 milyar dolardan 72,1 milyar dolara yükseldi.

Swap Hariç Net Rezervler: Swap hariç net rezervler ise 55 milyar dolardan 57,7 milyar dolara çıktı.