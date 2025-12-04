BIST 10.956
DOLAR 42,45
EURO 49,65
ALTIN 5.718,90
HABER /  GÜNCEL

Emanet kasasının soyulmasına ilişkin bir kişi yakalandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin bir kişi yakalandı!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Başsavcılığın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan adliye memuru K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı. Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında, emanet bürosunda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

İlgili Haberler
Adalar'dan şok haber! Başsavcılıktaki 12 silah kayboldu zanlı adli zabıt çıktı Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid'e büyük şok! 2 ay sahalardan uzak kalacak
Real Madrid'e büyük şok! 2 ay sahalardan uzak kalacak
Balıkesir'de yeni deprem oldu büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi açıkladı
Balıkesir'de yeni deprem oldu büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi açıkladı
Soygun sonrası gündeme geldi! Yenidoğan savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma mı açıldı?
Soygun sonrası gündeme geldi! Yenidoğan savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma mı açıldı?
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 611 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 611 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor
Adalar'dan şok haber! Başsavcılıktaki 12 silah kayboldu zanlı adli zabıt çıktı
Adalar'dan şok haber! Başsavcılıktaki 12 silah kayboldu zanlı adli zabıt çıktı
Burhanettin Duran'dan Sudan açıklaması: Acil bir şeyler yapılması gerekiyor
Burhanettin Duran'dan Sudan açıklaması: Acil bir şeyler yapılması gerekiyor
Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu
Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu
İsmail Polat'tan Yılmaz Özdil'e çağrı: Eğer ben onun yerinde olsaydım
İsmail Polat'tan Yılmaz Özdil'e çağrı: Eğer ben onun yerinde olsaydım