BIST 10.956
DOLAR 42,45
EURO 49,65
ALTIN 5.718,90
HABER /  GÜNCEL

Adalar'dan şok haber! Başsavcılıktaki 12 silah kayboldu zanlı adli zabıt çıktı

Adalar'dan şok haber! Başsavcılıktaki 12 silah kayboldu zanlı adli zabıt çıktı

İSTANBUL Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki altın ve gümüş hırsızlığı gündeme oturmuşken bir haber de Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Adli emanetteki 12 silah kayboldu. Olayla ilgili adli zabıt gözaltına alındı. Silahlardan 9'u ortada yok.

Abone ol

İSTANBUL Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının suç eşyası ve emanet deposundaki 12 silahın kaybolduğunun tespitine ilişkin zabıt katibi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 

POLİSE YAZI YOLLANDI
Soruşturma kapsamında, eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili emanete alındıktan sonraki tarihte tekrardan incelenmek üzere İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi talebinde bulunuldu.

2 SİLAH ADLİ ZABITTAN ÇIKTI
Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silahlardan 3'ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi. Diğer silahın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.

ZABIT KABİTİ ZANLI ÇIKTI

Yapılan araştırmada U.E.'nin, daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi.

Şüpheli U.E. gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kayıp olan 9 silahın bulunamadığı öğrenildi. Zanlının silahları sattığı değerlendiriliyor. 
BÜYÜKÇEKMECE KATİBİ ALTINLARI ÇALMIŞTI

Adalar'dan önce şaşkına çeviren ilk haber Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmıştı.  Adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş, emanetteki 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü çalmış ve eşiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. 

İlgili Haberler
Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'daki bu görüntüler yuh çektirdi! Vatandaş isyanda "Biz bunları mı yedik"
Foto Galeri Adana'daki bu görüntüler yuh çektirdi! Vatandaş isyanda "Biz bunları mı yedik" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Burhanettin Duran'dan Sudan açıklaması: Acil bir şeyler yapılması gerekiyor
Burhanettin Duran'dan Sudan açıklaması: Acil bir şeyler yapılması gerekiyor
Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu
Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu
İsmail Polat'tan Yılmaz Özdil'e çağrı: Eğer ben onun yerinde olsaydım
İsmail Polat'tan Yılmaz Özdil'e çağrı: Eğer ben onun yerinde olsaydım
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
CCC ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
CCC ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
Google'da bu sene en çok neyi aradık? İşte 2025 yılının verileri
Google'da bu sene en çok neyi aradık? İşte 2025 yılının verileri
Alperen Şengün NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı
Alperen Şengün NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı
Sadece Aralık'ta Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Sadece Aralık'ta Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Irak, "terör eylemine katıldığı" gerekçesiyle Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurdu
Irak, "terör eylemine katıldığı" gerekçesiyle Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurdu
Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde önemli açıklamalarda bulundu
Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde önemli açıklamalarda bulundu
Akaryakıt istasyonunda baba ve iki kızı hayatını kaybetmişti! İstasyon sahibi kendini söyle savundu
Akaryakıt istasyonunda baba ve iki kızı hayatını kaybetmişti! İstasyon sahibi kendini söyle savundu
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı