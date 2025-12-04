İsmail Polat'tan Yılmaz Özdil'e çağrı: Eğer ben onun yerinde olsaydım

Gazeteci İsmail Polat, Sözcü TV'de işten çıkarılan 15 gazeteci için kurumun başına yeni atanan Yılmaz Özdil'e seslendi. 15 ismi göreve geri getirmesi çağrısında bulunan Polat, "Gerçek halkçılık ve basın emekçiliği bunu gerektirir.." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sözcü TV, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı dahil olmak üzere en az 15 çalışanı işten çıkardı. İşten çıkarılanlara herhangi bir gerekçe sunulmadı.

Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu.

Yıl sonu yaşanan kıyım, basın emekçileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Bu acıyı mesleki hayatında defalarca yaşayan gazetecilerden biri olan İsmail Polat, Sözcü TV'deki gelişmeyi "Yılmaz Özdil'e düşen görev" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Unutmayalım ki, kimsenin ahı kimsede kalmaz"

Yeni Gazete'nin sahibi ve aynı zamanda yazarı olan Polat, Sözcü TV'nin başına getirilen Yılmaz Özdil'e seslenerek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer ben onun yerinde olsaydım, geçmişte yaşanmış olumsuzlukları bir kenara bırakır ve derhal o 15 arkadaşımızı göreve çağırırdım..

Gerçek halkçılık ve basın emekçiliği bunu gerektirir..

Bu adım, sadece o arkadaşlarımızı kurtarmakla kalmaz; aynı zamanda diğer medya gruplarına da örnek olur ve kimsenin yılbaşı bahanesiyle işten çıkarılmasına göz yumulmaz..

Basın emekçisinin yanında olmak, onların güvencesini sağlamak ve adaleti tesis etmek, sözde değil, özde halkçılıktır..

Unutmayalım ki, kimsenin ahı kimsede kalmaz..

Tıpkı bir zamanlar benim de ahımın o insanlarda kalmadığı gibi..

Ve bir gün, her haksızlık mutlaka karşılık bulur.."