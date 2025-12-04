BIST 10.960
Fenerbahçe'de Başakşehir maçında iki isim yok

Sarı-lacivertli takımda derbiyi sakatlıklarından dolayı kaçıran Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski takımla birlikte çalışmalara başlarken Başakşehir maçında forma şansı almayacakları belirtildi.

Sarı-lacivertli takımın hafta sonu oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara katılan futbolcular lig maçında riske edilmeyecekler.

Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, hafta içi oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Norveç ekibi Brann maçı için Çağlar ve Szymanski'yi hazırlayacak.

