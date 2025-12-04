Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu tamamlanırken Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’den toplam 19 takım grup aşamasına yükseldi. Geçen sezonu ilk beşte bitiren Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir doğrudan gruplara katılırken, kura çekimi yarın TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları tamamlandı ve grup aşamasına yükselen 19 takım belli oldu.

Oluşan sonuçların ardından tur atlayan 19 takım şöyle:

Süper Lig: Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Alanyaspor

1. Lig: Keçiörengücü, İstanbulspor, Erzurumspor, Bodrum FK, Boluspor, Iğdır FK

2. Lig: Aliağa FK, Beyoğlu Yeni Çarşı, Fethiyespor

Beş takım doğrudan katılacak

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i ilk beşte bitiren beş takım, doğrudan grup müsabakalarına katılacak.

Bu takımlar sırasıyla; Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Rams Başakşehir

Kura çekimi yarın

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, yarın (5 Aralık Cuma) saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İlk maçlar Aralık'ın sonunda

TFF'nin açıklamasına göre grup aşamasında ilk maçlar Aralık ayının son haftasında başlayacak. Maç tarihleri şu şekilde:

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Öte yandan federasyon; kupada çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tarihlerinin daha sonra ilan edileceğini duyurmuştu.

Kupada yeni format

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatıyla oynanacağını açıklamıştı.

Buna göre grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak.

Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak.

Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.