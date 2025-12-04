BIST 10.919
Güngören’de bodrum katta patlama: 2 kişi yaralandı

İstanbul Güngören’de bir binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Aralık 2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi

