Sağlık Bakanı Memişoğlu Kırıkkale'de konuştu! Konuşmasında önemli konulara dikkat çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırıkkale'de valiliği ziyaret etti.

Burada Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali Makas ve protokol üyeleriyle görüşen Memişoğlu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programları" kapsamında Kırıkkale'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Protokol üyeleriyle bir toplantı yaptıklarını anlatan Memişoğlu, sağlıkla ilgili istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

"Savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye çalışıyoruz"

Memişoğlu, Kırıkkale'nin sağlık anlamında hem üniversite hastanesi hem de eğitim araştırma hastanesiyle iyi hizmet sunan bir il olduğunu vurguladı.

Burada sağlık alanında istişarelerde bulunacaklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Kırıkkale'de 17 sağlık tesisi yapılmış. Kırıkkale biliyorsunuz MKE AŞ'nin merkezi. Burada savunma sanayimizle ilgili birçok altyapı üretim tesislerimiz var. Türkiye sağlık teknolojisi konusunda da büyük bir yol katetmeye başladı. Aynı savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye çalışıyoruz. O yolda ilerliyoruz. Dün biliyorsunuz Dijital Röntgen Cihazlarını ASELSAN'dan teslim aldık. İnşallah birçok cihaz, ilaç ve malzemeyi yerli ve milli olarak üretmeye hedeflendik. Bu konuda Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye sağlık hizmetleri kadar, sağlığın bilimini, teknolojisini de üretebilir kapasiteye ve insan gücüne sahip. Bu konuda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Memişoğlu, öncelikli hedeflerinin "sağlıklı Türkiye" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ne demek? İnsanlar hastalanmadan sağlığını koruyacak, bedenine bakacak, bağımlılıklardan uzak, hareketli ve doğru beslenme şeklinde, kilosuz yaşam sürecekler. Biz de bu konuda özellikle aile sağlığı merkezlerimiz ve sağlık hayat merkezlerimizde onlara yardımcı olacağız. Bunun yanında tabii ki hastalandıkları zamanda dünyanın en iyi sağlık ordusuyla, sağlık altyapısıyla onlara hizmet vereceğiz, şifa dağıtmaya çalışacağız."

Bakan Memişoğlu, açıklamasının ardından Kırıkkale Valiliği Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.