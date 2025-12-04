BIST 10.919
DOLAR 42,45
EURO 49,67
ALTIN 5.738,95
SPOR

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımı şaşırttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Şota Arveladze ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Emre Belözoğlu son olarak Antalyaspor'u çalıştırmış, 8. hafta sonunda görevinden ayrılmıştı.

