MHP'li Feti Yıldız'dan İmralı ziyareti açıklaması: Çok olumlu geçti

İmralı'ya giden komisyonun MHP'li üyesi Feti Yıldız, Öcalan'ın dinlenmesinin çok olumlu geçtiğini, negatif hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Ülkenin en önem gündemi olan Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısı için bir araya geldi.

İmralı ziyareti sonrası ilk kez bir araya gelen komisyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun dinleme faslının sona erdiğini, raporlama faslının başladığını vurguladı.

İMRALI ZİYARETİ SONRASI İLK TOPLANTI

Bugünkü toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin geçen hafta başında İmralı’ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez toplanmış olması bakımından önem arz ediyor.

Toplantıda İmralı'ya giden üyelerin komisyonu bilgilendirmesi bekleniyor.

Bu kapsamda söz alan İmralı heyetindeki MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmeye ilişkin konuştu.

"İMRALI GÖRÜŞMESİ ÇOK OLUMLU GEÇTİ"

Öcalan'ı dinlediklerini belirten Yıldız, görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Yıldız şöyle konuştu, "PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı da İmralı’da dinledik. Bu dinleme çok olumlu geçmiştir. Negatif hiçbir şey yoktur içinde. İnşallah bu ülke tüm prangalarından kurtulacaktır." diye konuştu.

