Yılbaşını zehir edeceklerdi! 2 bin 850 litre alkol ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen 2 bin 850 litre etil alkol ve 168 aroma kiti ele geçirildi.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Adresteki aramalarda sahte içki yapımında kullanıldığı ileri sürülen 2 bin 850 litre etil alkol ve 168 aroma kiti ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.