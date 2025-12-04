BIST 10.919
Adliyedeki ziynet eşyalarını çalan emanet memuru hakkında tutuklama talebi

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda işçi kadrosunda çalışan E.T.'nin uzun süredir işe gelmemesinden şüphelenen sorumlu savcının talimatıyla dün emanet kasaları açıldı.

Kasaların boş olduğunun görülmesi üzerine yapılan detaylı incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

AİLESİYLE BİRLİKTE İNGİLTERE'YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilerek E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verilirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı E.T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

