Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 339 organize suç örgütünü çökerttik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 2,5 yılda İstanbul'da 205'i KOM, 79'u narkotik ve 55'i siber alanda olmak üzere toplam 339 organize suç örgütünü çökerttik. 6 bin 31 şahsı tutukladık." dedi.

Bakan Yerlikaya, Yeşilköy'de bir otelde asayiş ve organize suçlarla mücadele başlıklarında gerçekleştirilen güvenlik toplantısına başkanlık etti. Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiğini, 688 bin kahramanla kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda 24 saat milletin huzur nöbetinde olduklarını söyledi.

Polis, jandarma ve sahil güvenliğin "milletin huzuru ve güvenliği için görevlerini ifa eden, adanmış yüreklerden oluşan şehitler ocağı" olduğunu ifade eden Yerlikaya, bu ocaklarda yetişen her bir kahramanın canları pahasına verdikleri mücadelenin milletin huzur ve güvenliği için olduğunu dile getirdi.

Bazı kesimlerin, güvenlik güçlerinin verdiği emeği görmediğini, milletin kahraman evlatlarının canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkışmanın kimsenin haddine olmadığını belirten Yerlikaya, bu yolda tek dayanaklarının milletin desteği ve duası olduğunu söyledi.

"İstanbul'da 2025'te aylık ortalama 1915 daha az olay meydana geldi"

Bakan Yerlikaya, İstanbul'un nüfusunun 130 ülkeden daha fazla olduğunu hatırlatarak, uyguladıkları planlı, istikrarlı ve insan odaklı güvenlik politikalarıyla kentte asayişi bozan tüm suç türlerinde önemli düşüşler yaşandığını vurguladı.

İstanbul'daki asayiş suçlarına ilişkin verilerine değinen Yerlikaya, "İstanbul'da kişilere karşı işlenen 10 önemli katalog suçunda 2022 yılındaki aylık ortalama olay sayısı 9 bin 45'ti. Bu sayı 2025 yılında aylık bazda 7 bin 130'a geriledi. Yani aylık ortalama 1915 daha az olay meydana geldi. Düşüş oranı yüzde 21,2. Aydınlatma oranı ise 1,6 puan artarak yüzde 99,5'e yükseldi." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, bu dönemde çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve konut dokunulmazlığı ihlalinin yüzde 41, kasten yaralamanın yüzde 16 azaldığını aktardı.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça işaret eden Yerlikaya, söz konusu suçlarda İstanbul'da 2022 yılında aylık 4 bin 95 olan olay sayının bu yıl 1873 azalarak 2 bin 222 olduğunu, yüzde 45,7 düşüş gerçekleştiğini, aydınlatma oranının 19 puan artarak yüzde 92,8'e çıktığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul genelinde otodan hırsızlığın yüzde 83, evden hırsızlığın yüzde 69, kapkaçın yüzde 78, yankesiciliğin yüzde 63, motosiklet hırsızlığının yüzde 58 azaldığını açıkladı.

Türkiye ile diğer ülkelerin asayiş verilerinin karşılaştırması

Yapılan işleri dünya ülkeleri ile kıyasladıklarının altını çizen Yerlikaya, verdiği istatistiklerin Avrupa Birliği İstatistik Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, FBI, OECD Suç İstatistikleri Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili ülkelerin İçişleri Bakanlığı verileri gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara ait olduğunu söyledi.

Yerlikaya, söz konusu istatistiki verileri paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılında 100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı ülkemiz genelinde 66'ydı. 2024 yılında bu rakam 34'e, 2025 yılının ilk 11 ayında da 19,9'a düştü. Diğer ülkeler 2025 verilerini açıklamadığı için kıyaslamalarımızı 2024 verilerine göre yapacağım. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı ülkemizde 34 iken, bu rakam Birleşik Krallık'ta 367, yani ülkemizin yaklaşık 11 katı daha fazla. Fransa'da 328, İsveç'te 317, İspanya'da 169, Almanya'da 140, yani ülkemizden yaklaşık 4 kat daha fazla.

2024 yılında 100 bin kişiye düşen dolandırıcılık suçu olay sayısı Türkiye'de 125 iken, bu rakam İsveç'te 2 bin 19, yani 16 katımızdan daha fazla. Almanya'da 879, 7 katımızdan daha fazla. Norveç'te 528, İspanya'da 218. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen yağma ve gasp olay sayısı Türkiye'de 14. Bu rakam İspanya'da 131, yine yaklaşık 9,5 katımız. Birleşik Krallık'ta 117, İsveç'te 83, Almanya'da 17. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen cinsel saldırı suçu olay sayısı Türkiye'de 10 iken, bu rakam Norveç'te 130, ülkemizden 13 kat daha fazla. İspanya'da 40, Almanya'da 16."

Bakan Yerlikaya, 2024'te 100 bin kişiye düşen kasten öldürme suçu olay sayısının Türkiye'de 100 bin kişide 2,3 iken, bu rakamın İsveç'te 4,7, İspanya'da 4,3, 100 bin kişiye düşen kasten yaralama suçu olay sayısının Türkiye'de 411 iken, İsveç'te 842, Birleşik Krallık'ta 767, Almanya'da 517, Fransa'da 506 olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 100 bin kişiye düşen motorlu araç hırsızlığı suçu olay sayısının Türkiye'de 4 iken, bu rakamın Birleşik Krallık'ta 527, Fransa'da 208, İtalya'da 171, İsveç'te 125, Norveç'te 101, İspanya'da 69, Almanya'da 36 olduğunu aktaran Yerlikaya, aynı yıl 100 bin kişiye düşen siber suçlarla ilgili olay sayısının Türkiye'de 138 iken, İspanya'da 835, Norveç'te 536, Fransa'da 523, Almanya'da 156 olduğu bilgisini verdi.

"Suç ve suçlularla mücadele devamlılık arz eden bir mücadeledir"

Göreve geldikleri günden bu yana yapılan her operasyonu, atılan her adımı tam bir şeffaflıkla yürüttüklerini dile getiren Yerlikaya, uygulanan güçlü ve sürekli operasyonel yöntemlerle organize suç örgütlerinin elebaşı ve yönetici kadrolarının, yeniden örgütlenme kapasitelerinin, finansal ağları ve mal varlıklarının, kırmızı bülten ve ortak operasyonlarla uluslararası bağlantıları ve saha hakimiyetlerinin, pek çok ilde eş zamanlı operasyonlarla tasfiye edildiğini belirtti.

Yerlikaya, bu kapsamda düzenlenen operasyonlara ilişkin verilere değinerek, "Son 2,5 yılda İstanbul'da 205'i KOM, 79'u narkotik ve 55'i siber alanda olmak üzere toplam 339 organize suç örgütünü çökerttik. 6 bin 31 şahsı tutukladık. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'un 39 ilçesi, 961 mahallesinde her sokağında varız. Suç ve suçlularla mücadele devamlılık arz eden bir mücadeledir ve kahraman güvenlik güçlerimizde de bu azim fazlasıyla mevcuttur. Şehir eşkıyalığına soyunan, suç işlemeyi kendine hak gören her kim varsa karşılarında biz varız. Hiçbir şehir eşkıyasının vatandaşlarımıza musallat olmasına, esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz." diye konuştu.

Suç örgütlerine ilişkin yaptıkları çalışmaları anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu yapıların 11 elebaşından 8'i yurt içi ve yurt dışındaki cezaevindedir. 3'ü yurt dışında firaridir. Bunlar hakkında da kırmızı bülten çıkardık. Bu şehir eşkıyalarının da ülkemize getirilmeleriyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 11 örgütün toplam 1626 üyesi yurt içinde, 65'i yurt dışında cezaevinde. Ayrıca 58 farklı ülkeden 560 şahsın yurt dışından ülkemize iadesini sağladık. Son 2,5 yılda kırmızı bültenle toplam 1270 yabancı şahsı yakaladık. Suçla mücadelede bizim çizdiğimiz vizyon işte budur."

Yerlikaya, devlete, millete, ülkenin huzur ve güvenliğine el uzatmaya cüret edenlerin kurdukları pusuları bir bir yıkmaya muktedir olduklarını vurgulayarak, "Bilsinler ki bastıkları tahta çürük. Tuttukları yol, yol değil. Unutmasınlar, zulümle abad olunmaz. Vatandaşın helal parasına göz dikenlerin göreceği yer eninde sonunda demir parmaklıklardır. Devletimiz hepsini tek tek yakalayacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Yerlikaya, "Sakın, siber dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolmayın. Eşkıyalığa yeltenenlere prim vermeyin. Sakın onlara yaklaşmayın." uyarısında bulundu.

"Kaskların altına gizlenen korkaklar bilsinler ki..."

İstanbul'da 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihlerinde motosikletle intikal edilip ateşli silah kullanılan 50 olay meydana geldiğini aktaran Yerlikaya, "Bu yılın aynı döneminde olay sayısı yüzde 42 azaldı ve 29'a düştü. Ülkemiz genelinde ise 2023'te motosikletle intikal edip ateşli silah kullanılan olay sayısı 1735'ti. 2024'te olay sayısı 415'e, bu yılın ilk 11 ayında da 213'e düştü. Biz bunun birine bile razı değiliz. Bitirmeye de kararlıyız. Kaskların altına gizlenen korkaklar bilsinler ki o kasklar da onları kurtaramayacak." dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru için görev başında olduklarını, Türkiye Yüzyılı'nı huzurla güvenle birlikte inşa edeceklerini belirterek, bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Güvenlik toplantısına, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçe kaymakamları, ilçe jandarma komutanları ve ilçe emniyet müdürleri katıldı.