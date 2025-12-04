Soygun sonrası gündeme geldi! Yenidoğan savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma mı açıldı?

Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında da soruşturma başlatıldığı öne sürülmüştü. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre; Yenidoğan savcısı olarak da bilinen Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Adli emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Türkiye'nin yenidoğan çetesini çökerten savcı olarak tanıdığı Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

HSK'NIN SORUŞTURMA BAŞLATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSK) adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.

Mynet'in ulaştığı bilgiye göre savcı Yavuz Engin hakkındaki soruşturma iddiası gerçek değil. Yavuz Engin hakkında HSK veya bakanlık tarafından soruşturma açılmadığı öğrenildi.