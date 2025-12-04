BIST 10.960
DOLAR 42,45
EURO 49,65
ALTIN 5.722,06
HABER /  GÜNCEL

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonunun sivillerin ölümü ve kentin yıkımı açısından “temel bir yanlış” içerdiğini söyleyerek, bölgede savaş suçu işlendiğine inanmak için “güçlü gerekçeler” olduğunu belirtti. Guterres, Rusya–Ukrayna savaşının da ancak uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü esas alınarak sona erdirilebileceğini, ABD’nin Venezuela yakınlarındaki gemilere yönelik son saldırılarının ise uluslararası hukukla bağdaşmadığını söyledi.

Abone ol

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta düzenlenen Reuters NEXT konferansında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonunu sert sözlerle eleştirdi. Guterres, “Bence bu operasyonun yürütülüş biçiminde, sivillerin ölümü ve Gazze’nin yıkımı karşısında tamamen kayıtsız kalınması anlamında temelde yanlış olan bir şey var” dedi.

Guterres, Gazze’de savaş suçu işlendiğine dair güçlü işaretler bulunduğuna da vurgu yaptı.

‘UKRAYNA’DA ÇÖZÜME HALA UZAĞIZ’

Rusya–Ukrayna savaşına da değinen BM Genel Sekreteri, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir girişimin “uluslararası hukuk ve devletlerin toprak bütünlüğü” ilkesine dayanması gerektiğini belirtti ve “Hala bir çözüme oldukça uzağız” ifadesini kullandı.

‘ABD SALDIRILARI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DEĞİL

Middle East Monitor'de yer alan habere göre Guterres, ABD’nin son dönemde Venezuela yakınlarındaki gemilere yönelik hava saldırılarını da değerlendirdi ve bu saldırıların uluslararası hukukla uyumlu olmadığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalar'dan şok haber! Başsavcılıktaki 12 silah kayboldu zanlı adli zabıt çıktı
Adalar'dan şok haber! Başsavcılıktaki 12 silah kayboldu zanlı adli zabıt çıktı
Burhanettin Duran'dan Sudan açıklaması: Acil bir şeyler yapılması gerekiyor
Burhanettin Duran'dan Sudan açıklaması: Acil bir şeyler yapılması gerekiyor
Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu
Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu
İsmail Polat'tan Yılmaz Özdil'e çağrı: Eğer ben onun yerinde olsaydım
İsmail Polat'tan Yılmaz Özdil'e çağrı: Eğer ben onun yerinde olsaydım
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
CCC ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
CCC ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
Google'da bu sene en çok neyi aradık? İşte 2025 yılının verileri
Google'da bu sene en çok neyi aradık? İşte 2025 yılının verileri
Alperen Şengün NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı
Alperen Şengün NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı
Sadece Aralık'ta Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Sadece Aralık'ta Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Irak, "terör eylemine katıldığı" gerekçesiyle Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurdu
Irak, "terör eylemine katıldığı" gerekçesiyle Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurdu
Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde önemli açıklamalarda bulundu
Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde önemli açıklamalarda bulundu
Akaryakıt istasyonunda baba ve iki kızı hayatını kaybetmişti! İstasyon sahibi kendini söyle savundu
Akaryakıt istasyonunda baba ve iki kızı hayatını kaybetmişti! İstasyon sahibi kendini söyle savundu