BIST 10.960
DOLAR 42,45
EURO 49,65
ALTIN 5.722,06
HABER /  POLİTİKA

Alperen Şengün NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı

Alperen Şengün NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 121-95 yendi. Alperen Şengün, NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

Kevin Durant 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Kings'de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'şer sayı kaydederken Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

Jamal Murray'den 52 sayı

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 mağlup etti.

Nuggets'da Jamal Murray 52 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle" double-double" yaptı.

Pacers'da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
