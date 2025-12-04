İmralı görüşmesi kayıtları açıklanacak mı? Numan Kurtulmuş yanıt verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon’dan üç kişilik heyetin İmralı’ya ziyaretine ilişkin “Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de gizli kalmayacaktır” dedi. Örgütün silah bırakma adımlarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar iyi geldi ama bundan sonraki süreç en riskli süreçtir." diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan ziyaretleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, İmralı’nın da Komisyon Heyeti’nin ziyaretinde “Federasyon, ayrı bir devlet, bir konfederasyon gibi talepler olmadan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili bir tartışma açılmadan, Kürtçenin resmi dil olmasıyla ilgili en ufak bir talep gündeme getirilmeden Kürt yurttașlarımızın taleplerinin de daha ileri demokratik standartlar ile karşılanması” yönündeki genel çerçeveden vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"İmralı görüşmesi gizli kalmayacak"

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin aktardığı habere göre Kurtulmuş, Milli Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AKP-MHP-DEM Parti üyelerinin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye’ye döndüğümüzde bu konuyu görüşeceğiz, muhtemelen İmralı’ya giden milletvekilleri de kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de tabii ki gizli kalmayacaktır"

"Bundan sonraki süreç en riskli süreçtir"

Örgütün silah bırakma adımlarını sürdürmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Şimdiye kadar iyi geldi ama bundan sonraki süreç en riskli süreçtir. Kimse partisinin ya da grubunun menfaatlerini önceleyen bir tavır içerisinde davranmamalı. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bıraktığının, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğinin tespiti gerekiyor. Suriye’de de yeni yönetimle bir entegrasyon içerisinde yer alacağının görülmesi lazım. Örgüt vakit kaybetmeden söz verdiği adımları atmayı sürdürmeli. Biz adımlarımızı attık. Vatandaşımızın desteği var. İşin tıkanmaması gerekir." dedi.

Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilere rapor yazımı için süre verdiklerini ve rapor hazırlandığında komisyonunun görevinin biteceğini kaydetti.