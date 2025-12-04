ING Türkiye mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı

ING Türkiye, masrafsız bankacılık stratejisi kapsamında ING Mobil üzerinden yapılan EFT, havale ve FAST işlemlerini herhangi bir koşul ya da süre sınırlaması olmaksızın ücretsiz sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, para transferlerindeki tüm ücretleri kaldırarak dijital bankacılıkta sık karşılaşılan küçük maliyetlerin zaman içinde oluşturduğu yükü ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezinde konumlandırdıklarını belirtti.

Masrafsız bankacılık stratejisinin de bu vizyonu yansıttığını vurgulayan Gökgöz, "Global ve köklü bir banka olmanın gücünü teknolojiyle birleştirerek müşterilerimize zahmetsiz ve pürüzsüz bir deneyim sunuyoruz. Hem teknolojinin hızını hem bankacılığın güvenini bir arada sunuyor, yenilikçi hizmetlerle sektörde öncü adımlar atıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Gökgöz, Türkiye'de bireysel müşterilerin yılda yaklaşık 6,3 milyar adet dijitalden Türk lirası para transferi gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yani Türkiye'de her gün 17 milyondan fazla bireysel transfer gerçekleşiyor. Bu kadar yoğun bir hareketliliğin olduğu bir pazarda, işlem ücretleri kullanıcılar üzerinde katlanarak etki yaratıyor. Bu görünmez maliyet, Türkiye'de dijital ödemelerin sıklığı ve yaygınlığı dikkate alındığında çok daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla EFT/Havale/FAST ücretlerini ortadan kaldırmak, sadece bir bankacılık kolaylığı sunmuyor, aynı zamanda müşterilerin refahına doğrudan katkı sağlıyor. Amacımız, kullanıcılarımızın günlük finansal hayatlarında gereksiz hiçbir yük taşımadan, özgürce işlem yapabilmelerini sağlamak."

Yeni uygulamayla tüm EFT, havale ve FAST işlemlerinin ING Mobil üzerinden ömür boyu ücretsiz yapılabileceğini aktaran Gökgöz, "Bu yeniliğimizle müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Müşterilerimize değer yaratmak için önümüzdeki dönemlerde de yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.