Arçelik'ten Türk kahvesi ve espresso deneyimini birleştiren yeni teknoloji

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Telvesso, genç kullanıcıların hem geleneksel hem modern yaklaşımına tam karşılık veriyor" dedi

Arçelik, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte Türk kahvesi ile espresso deneyimini tek makinede buluşturan teknolojisi 'Telvesso'yu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer'in ev sahipliğinde Rahmi M. Koç Müzesi içerisindeki bir restoranda gerçekleşen etkinliğe, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

'Gelenekten Geleceğe' temasıyla Türk kahvesinin kültürel mirası ve şirketin bu geleneği teknolojiyle geleceğe taşıma vizyonuna yer verilen etkinlikte, Türkiye'de kahve makineleri pazarındaki gelişmeler ve otomatik Türk kahvesi makinesi kategorisine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Etkinlikte, şirketin Türk kahvesi tutkusu ve artan espresso bazlı kahve talebini tek cihazda karşılayan teknolojisi Telvesso da tanıtıldı.

Arçelik Telvesso, Türk kahvesi ve espresso kültürünü tek cihazda buluşturan hibrit teknoloji sunuyor. Şirketin mühendislik ve tasarım gücünü yansıtan cihaz, kompakt tasarımıyla iki ayrı makine ihtiyacını ortadan kaldırarak mutfaklarda yerden tasarruf sağlıyor.

Cihaz, geniş içecek çeşitliliğiyle farklı damak zevklerine hitap ediyor. 'Direkt Fincana Servis' (Direct-to-Cup) özelliğiyle haznesine konulan toz Türk kahvesini tek tuşla doğrudan fincana aktaran makine, közde kahve teknolojisi sayesinde kahvenin aromasını ve bol köpüğünü koruyor.

Espresso tarafında ise 19 bar yüksek basınç gücü, öğütülmüş kahve, kapsül ve 'E.S.E. pod' uyumluluğuna sahip cihaz, kişiselleştirilebilir 14 içecek seçeneği ve dahili süt kabıyla kapuçino ve latte gibi sütlü içeceklerin hazırlanmasını mümkün kılıyor. Telvesso, 2026'nın ilk aylarında tüketicilerle buluşacak.

'Yepyeni bir pazar oluşturduk'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türk kahvesinin bir içecekten öte yüzyıllardır insanları bir araya getiren, sohbeti, misafirperverliği ve paylaşımı simgeleyen eşsiz bir kültür olduğunu vurguladı.

Söz konusu kadim geleneği modern hayatın hızına ve beklentilerine uyumlu hale getirebilmek için otomatik Türk kahvesi makinesi Telve'yi 21 yıl önce geliştirdiklerini hatırlatan Dinçer, 'Telve ile sadece yeni bir ürün geliştirmekle kalmadık, otomatik Türk kahvesi makinesi dediğimiz yepyeni bir pazar da oluşturduk. Telve ile attığımız adım sayesinde bugün Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda milyonlarca insan, Türk kahvesini otomatik makinelerle, aynı standartta pişirebiliyor. Biz, bu yolculuğu 'Gelenekten Geleceğe' olarak tanımlıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Espresso bazlı içeceklere ilginin hızla arttığını gözlemlediklerine ve tüketicilerin taleplerini yakından takip ettiklerine değinen Dinçer, şöyle devam etti:

'14,6 milyar liralık cirosal büyüklüğe ulaşan toplam kahve makineleri pazarında, liderliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu liderlik bize büyük bir gurur kadar sorumluluk da yüklüyor. Bugün Türk kahvesi ve espresso, iki ayrı dünyanın rekabeti değil, aynı evin, tezgahın ve sofraların bir parçası. İşte bu nedenle, Türk kahvesi kültürünü geleceğe taşıma misyonumuz ve güçlü AR-GE yatırımlarımızla bu iki dünyayı tek bir tasarımda birleştirdik. 70 yıldır 'Teknoloji ile Hayatın Kalbinde' yer alan bir marka olarak, Gelenekten Geleceğe yaklaşımımızın bir yansıması olan Telvesso'yu sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.'

Dinçer, kahve makineleri kategorisine yeni bir soluk getireceğine inandıkları son teknolojileriyle tüketicilerin Türk kahvesi ile espresso bazlı içecekleri tek makinede ve her fincanda aynı standartla hazırlayabileceğini belirtti.

Telvesso ile kahve geleneğini geleceğin teknolojisiyle buluşturduklarını aktaran Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bugün kahve deneyimi tek bir lezzetten ibaret değil. Aynı evde hem Türk kahvesini hem de espresso bazlı kahveleri tercih eden kullanıcı sayısı hızla artıyor. Telvesso, tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Bir yanda Türk kahvesinin yüzyıllık ritüelini, kıvamını ve lezzetini korurken, diğer yanda espresso bazlı modern kahve çeşitlerini tek makinede sunuyor. Özellikle genç kuşağın kahveyi bir yaşam tarzı olarak görüyor olması, evde kaliteli ve kişiselleştirilebilir kahve deneyimine ilgiyi hızla artırıyor. Telvesso, genç kullanıcıların hem geleneksel hem modern yaklaşımına tam karşılık veriyor.'

Can Dinçer, modern şehir hayatında mutfakların giderek küçüldüğünü, Telvesso'nun kompakt tasarımıyla mutfakta yer kazandıracağını, pratik kullanımıyla her fincanda aynı tadı sağlayacağını aktardı.

İnovasyonu, yeni teknoloji geliştirmenin yanı sıra kültürü doğru okumak, değişen yaşam biçimlerine uyum sağlamak ve geleceğin kahve deneyimini şekillendirmek olarak tanımladıklarını vurgulayan Dinçer, 'Telvesso da tam olarak bunu temsil ediyor. 70'inci yılımızda, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutladığımız bu özel günde Telvesso ile kahve kültürümüzü geleceğe taşıyan yeni bir adım atmaktan mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.