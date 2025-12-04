DeFacto ve Shop&Miles'tan hediye kartı işbirliği

DeFacto, Türk Hava Yolları'nın sadakat programı Shop&Miles ile işbirliği gerçekleştirdi.Abone ol
Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında, kazanılan uçuş milleri DeFacto Hediye Kartı'na çevrilecek.
Shop&Miles üyeleri, kazandıkları milleri DeFacto Hediye Kartı'na dönüştürerek, DeFacto'nun mağaza, internet sitesi ve mobil uygulamasından alışveriş yapabilecek.
Üyeler, mil kullanarak oluşturmak istedikleri DeFacto Hediye Kartı tutarını seçtikten sonra kartı oluşturarak istedikleri zaman kullanabilecek.
Hediye kartları, Türkiye'deki tüm DeFacto mağazalarında, internet sitesinde ve DeFacto mobil uygulamasında geçerli olacak.