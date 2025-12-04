TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Reel sektörle güçlü iletişimleri bulunduğunu belirten TCMB Başkanı Karahan, "2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Türkiye genelinde 2025 yılında 2 bin 505, son 5 yılda toplamda 14 bin 705 firmayla görüştük" bilgisini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.



Karahan, elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını vurguladı.

Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini bildiren Karahan, "Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü iletişim kuruyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz" diye konuştu.

"FİYAT İSTİKRARI, KALICI VE GENELE YAYILAN REFAH ARTIŞI SAĞLAYACAK"

Karahan, rezervlerde 118 milyar dolar artış sağlandığını, 143 milyar dolara ulaşan Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin 1 milyar doların altına indiğini bildirdi.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerini dile getiren Karahan, hem kısa dönem göstergelerin hem orta vadeli görünümün dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösterdiğini kaydetti.

Karahan, beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini söyledi.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, "Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak" dedi.

Karahan, yüksek enflasyonun maliyetinin büyüme ve yatırımlarda istikrarsız seyir, alım gücünde düşüş ve verimlilikte azalış olduğunu vurguladı.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme, alım gücü ve verimlilik açısından önemli olduğunu anlatan Karahan, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağız." ifadesini kullandı.

Karahan, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini kaydetti.

Enflasyondaki düşüşün talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerdeki iyileşme yoluyla düştüğünü aktaran Karahan, enflasyondaki düşüşte önemli mesafe kat edildiğini dile getirdi.

Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirterek, dezenflasyonun yavaşlasa da sürdüğünü bildirdi.

Kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktaran Karahan, maliyet artışlarının gerilediğine dikkati çekti.

Fatih Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini vurguladı.





"FAİZ İNDİRİMLERİ ANCAK ENFLASYON KONTROL ALTINDAYKEN ETKİLİ OLABİLİR"

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır." görüşlerini paylaştı.

Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:





"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."