Adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşle kaçtı! Çöp poşetleriyle tekerlekli arabayla çıkarmış

İstanbul'da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan kâtip, eşi ve ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kâtibin, altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlendi.

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayının yankıları sürüyor. Adliyenin adli emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.

KASALAR BOŞ ÇIKTI

Olay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı.

2021'den bu yana adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım var' dedikten sonra yıllık izne çıktığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlenince durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü.

25 KG ALTIN, 50 KG GÜMÜŞ

Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu belirlendi.

Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı.

Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

MESAJ ATMIŞ

Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına, 'Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin' şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

Timurtaş'ı tanıyan esnaf, "Böyle bir şey hiç beklemezdim. Özünde 10 numara çocuktu, çok severdim. Eşi öğretmen, atında arabası var. Erdal bana gelse 'Abi hesabında ne kadar para var, verebilir misin' dese verirdim" dedi.

Erdal Timurtaş'ın sınıf öğretmeni olan eşi E. Timurtaş'ın Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği ve birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği ortaya çıktı. İki çocuk annesi E. Timurtaş ile ilgili polis, okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları incelemeye aldı.