Real Madrid'e kötü haber Trent Alexander-Arnold yeniden...

Real Madrid'e kötü haber Trent Alexander-Arnold yeniden...

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Trent Alexander-Arnold yeniden sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arnold'un uyluk bölgesinde bir kas yaralanması yaşadığı belirtildi. İspanyol basınına göre, 27 yaşındaki sağ-bek 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'in sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği İngiliz futbolcu, dün akşam ligde oynanan Athletic Bilbao maçının 55. dakikasında yerini Asencio'ya bırakmıştı.

Trent Alexander-Arnold, eylül ayında da Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmış ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

