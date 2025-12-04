BIST 11.037
DOLAR 42,44
EURO 49,57
ALTIN 5.742,06
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK bin 351 yeni atama yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK bin 351 yeni atama yaptı

HSK, adli ve idari yargıda yaptığı ad çekme sonucu toplam bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının atamasını tamamladı.

Abone ol

Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre atandı.

Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı.

Toplamda bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı
Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok