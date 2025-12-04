BIST 11.037
Ünlü şarkıcı Anıl Piyancı parkede de marifetli çıktı

Antalya Belek Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Basketbol Topluluğu tarafından organize edilen Basketbol Turnuvası, bu yıl final karşılaşmasıyla birlikte kampüste büyük bir enerji yarattı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, hem sportif rekabeti hem de ünlü isimlerin katılımıyla oluşan coşkuyu bir araya getirdi.

Ünlü rap müzisyeni Anıl Piyancı’nın kurduğu takım, turnuvanın finalinde sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti.

Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Anıl Piyancı Takımı, Takım 3 karşısında üstün bir oyunla 22-11 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Piyancı’nın attığı üçlükler, sahadaki enerjisi ve takımıyla kurduğu uyum tribünlerde büyük heyecan yarattı.

Madalyalar üniversite yönetimi tarafından takdim edildi

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende şampiyonluk madalyaları ve ödüller Mütevelli Heyeti Başkanvekili İlker Tuncay ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen tarafından sporculara verildi. Üniversite yönetimi, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek sportif etkinliklere verilen desteğin artarak süreceğini vurguladı.

Ünlü şarkıcı Anıl Piyancı parkede de marifetli çıktı - Resim: 0

DJ performansı tribünleri ayağa kaldırdı

Karşılaşmalar boyunca DJ Göktuğ Gönce’nin çaldığı hareketli parçalar salona festival havası kattı. Öğrenciler hem müzik hem de final mücadelesiyle renklenen atmosferde keyifli anlar yaşadı.

Kampüste spor ve eğlence bir arada

Turnuva finaline gösterilen yoğun katılım, üniversite öğrencilerinin sportif organizasyonlara ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Bu yılki final, Anıl Piyancı’nın sahadaki varlığıyla yalnızca bir spor etkinliği olmaktan çıkıp kampüs genelinde paylaşılan coşkulu bir deneyime dönüştü.

