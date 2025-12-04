BIST 11.037
DOLAR 42,44
EURO 49,57
ALTIN 5.742,06
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı

Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde, İmaj Altyapı Vanspor'u 64'üncü dakikada Danylo Sikan ve 84'üncü dakikada Olaigbe'nin golleriyle geçerek adını gruplara yazdırdı.

Abone ol

Karadeniz devi, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi veriyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai'nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.

59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan'ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.

65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.

80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo’nın vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

TRABZONSPOR GRUPLARDA

Trabzonspor Teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Oynayan oyunculardan çok ciddi performans bekliyorum." dedi.

Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini eleyerek gruplara kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
Donald Trump: Somalililer kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz
Donald Trump: Somalililer kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz